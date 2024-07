Le virus dengue en Iran

En Iran, selon le vice-ministre de la santé, le pays a enregistré plusieurs cas de dengue, dont certains décès.

Actuellement, les provinces du sud du pays, le Sistan-Baloutchistan, le Bouchehr et l'Hormozgan, sont les plus exposées. Dans les autres provinces, en raison du type de moustique Aedes présent, le risque d'infection est plus faible.

La dengue est plus fréquente dans les climats tropicaux et subtropicaux. La plupart des personnes atteintes de cette maladie potentiellement mortelle ne présentent aucun symptôme. Mais chez ceux qui en présentent, les symptômes les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées.

Face à ce cas de dengue autochtone et pour éviter la propagation du virus localement, des actions préventives sont déployées en Iran.

Selon Iran Front Page citant le ministère iranien de la Santé, des efforts sont en cours pour préparer le personnel des services de soins hospitaliers au diagnostic et au traitement des maladies transmises par le moustique Aedes.

En France, le premier cas de dengue autochtone enregistré cette année a été signalé en région Occitanie.

En 2023, sur l’ensemble de la saison de surveillance du moustique tigre, 22 cas de dengue autochtones ont été signalés en Occitanie.