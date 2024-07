Les Brigades Al-Qassam visent 4 chars israéliens Merkava 4 et deux bulldozers

Les Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont annoncé qu'elles avaient réussi à prendre pour cible quatre chars Merkava 4 appartenant aux forces israéliennes dans la rue Bagdad, dans le quartier de Shujaiya, dans l'est de la ville de Gaza, en utilisant des roquettes Al-Yasin 105.

L'attaque a été menée en réponse à l'escalade militaire israélienne et aux attaques continues contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont confirmé que l'attaque avait été menée avec une grande précision, détruisant et mettant hors d'état de nuire les chars visés, soulignant qu'elles continueraient à défendre les droits du peuple palestinien et à répondre à toute agression par ce qui est nécessaire pour protéger la terre et les lieux saints.

Les Brigades Al-Qassam ont également révélé l'explosion d'un champ de mines sur deux bulldozers militaires israéliens de type "D9", ce qui a entraîné leur combustion complète près de la mosquée Khaled bin al-Walid, à l'ouest du quartier Tal al-Hawa.