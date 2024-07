Une frappe israélienne fait 17 morts dont une majorité d'enfants à Gaza

Les voisins se sont précipités pour aider les médecins et les secouristes à récupérer les corps et à chercher des survivants sous les décombres.

"Ils ont été déplacés pendant la nuit après que l'école du camp d'Al-Nuseirat a été touchée... Ils ont dit qu'ils dormiraient dans la maison, craignant pour les enfants, et il y a eu un massacre dans la maison. Ils ne sont en sécurité ni dans les écoles ni dans les maisons", a déclaré Yasser Abu Hamada, un habitant de la région.

À Gaza, plus de 40 Palestiniens ont été tués mardi lors de frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza au nord, sur Al-Bureij, Deir Al-Balah et Al-Nuseirat au centre de la bande de Gaza et sur Rafah au sud, selon des médecins.

Le bilan total des victimes palestiniennes de l'offensive militaire israélienne, qui dure depuis neuf mois, s'élève désormais à 38 243 morts, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza dans leur dernière mise à jour.