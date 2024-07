Une nouvelle attaque sioniste contre une école à Gaza a fait 25 martyrs + vidéo

Des sources médicales ont annoncé que lors de cette attaque, les écoles d'al-Awda dans la cité d'Abssan, à l'est de Khan Yunis, ont été prises pour cible et 25 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés.

Toujours selon les sources médicales et un premier bilan des pertes humaines de ce bombardement barbare 20 Palestiniens avaient été tués en martyr à la suite de ce bombardement visant cette école.

Un groupe de réfugiés palestiniens avaient été hébergés dans cette école.

Avant ce crime, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza avait annoncé l'augmentation du nombre de martyrs des attaques du régime sioniste. Le bilan des tués de la guerre génocidaire en cours contre les Palestiniens de la bande de Gaza s’élève désormais à 38 243 personnes.