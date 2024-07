Massoud Pezeshkian souligne les efforts de son gouvernement pour le suivi et la mise en œuvre des accords -Iran-Sri Lanka

Selon l’IRNA, le président Sri Lankais, Ranil Wickremesinghe, a félicité le président élu iranien pour sa victoire aux élections présidentielles et pour avoir gagné la confiance du peuple iranien lors d'un appel téléphonique mardi soir 9 juillet 2024.

Nous espérons atteindre les objectifs fixés entre les deux pays dans la nouvelle période

Le président Sri Lankais, tout en rendant hommage à la mémoire du défunt président Seyyed Ebrahim Raissi et de son ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, a déclaré : « La triste disparition de Raïssi était très douloureuse et regrettable pour le gouvernement et la nation du Sri Lanka. Nous espérons pouvoir atteindre les objectifs définis par le gouvernement du défunt président avec Votre Excellence », a déclaré Ranil Wickremesinghe à l’adresse de son interlocuteur.

Le nouveau gouvernement iranien se concentre sur le suivi et la mise en œuvre des accords bilatéraux

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le président élu a également exprimé sa gratitude pour l'appel et le message de félicitations de son homologue sri Lankais. Il a également remercié la sympathie et la solidarité du gouvernement et de la nation de ce pays affichées suite au martyre du président Raissi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, à la République islamique d'Iran.

« L'Iran et le Sri Lanka ont des expériences très réussies et précieuses en matière de coopération bilatérale, notamment dans l'échange de services d'ingénierie technique pour la construction de l'immense barrage polyvalent et du projet de centrale électrique d'Umayya. »

« Nous espérons pouvoir prendre des mesures pour renforcer encore cette coopération au sein du nouveau gouvernement », a promis M.Pezeshkian avant de qualifier de « très précieux » les accords bilatéraux conclus lors de la visite du président martyr au Sri Lanka.