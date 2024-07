Jeux olympiques : quand la science aide le sport, le modèle français

« Lancé le 4 septembre 2018 avec pour ambition d’accroître les performances des sportifs français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le programme de recherche Sciences 2024 touche à son terme. En attendant les résultats des délégations françaises, il aura permis de rapprocher durablement sport et science. », a annoncé le CNRS.

Doté d’un budget de 20 millions d’euros sur cinq ans, ce projet a explicitement pour objectif d’accroître le nombre de médailles obtenues par les délégations françaises.

Les équipes scientifiques de Sciences 2024 se sont impliquées dans cinq projets: « Neptune » pour la natation, « CtoOr » pour la voile, « REVEA » pour la boxe et la gym, « THPCA » pour le cyclisme et l’aviron et « Paraperf » pour les disciplines paralympiques. En plus de ces projets nationaux, les équipes de Sciences 2024 ont aussi répondu aux demandes d’autres fédérations sportives : équitation, tennis de table, athlétisme et badminton. Les équipes scientifiques associées se sont réparties les différents volets : préparation mentale des sportifs, utilisation de vidéos et d’outils d’intelligence artificielle, etc.

Une inspiration pour les modèles iraniens

Fondé en 1998, l'Institut de recherche en sciences du sport d'Iran (SSRI) est le seul institut national qui se concentre généralement sur la recherche scientifique dans le domaine de l'éducation physique et des sciences du sport dans le pays. Par le biais d'une série d'initiatives, le SSRI tente de mener et de diffuser des recherches, d'éduquer et de former des cadres et de fonctionner comme un groupe de réflexion et une ressource d'information pour les personnes impliquées dans les sciences du sport.