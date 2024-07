Experts de l’ONU : la famine s’est propagée du nord au sud de la bande de Gaza

Les experts de l'ONU ont expliqué que la mort d'enfants dans la bande de Gaza due à la malnutrition et à la sécheresse confirme l'ampleur de la famine, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Les experts ont souligné que la mort d'un enfant due à la malnutrition et à la sécheresse indique que les structures sanitaires et sociales sont attaquées et sérieusement affaiblies.

Ils ont souligné que la campagne de famine menée par Israël contre le peuple palestinien est une forme de génocide et a causé la famine.

Les experts ont également appelé la communauté internationale à donner la priorité à l'acheminement de l'aide à Gaza par voie terrestre et à la fin du blocus israélien.

Des sources médicales ont annoncé hier qu'un enfant de 6 ans est mort de faim et de sécheresse, portant à 41 le nombre de victimes de malnutrition dans la bande de Gaza.

Elle a également annoncé que 50 enfants souffrent de malnutrition et de faim dans le nord de la bande de Gaza, tandis que plus de 200 enfants ont été signalés comme souffrant de malnutrition dans la bande de Gaza.

Les habitants du nord de la bande de Gaza, qui comptent environ 700 000 habitants, souffrent d'une grave pénurie de nourriture et de légumes en raison de la fermeture continue des postes frontaliers par Israël et de l'interdiction de l'entrée des camions dans le nord, ce qui ramène à la surface le " spectre de la famine ", selon des responsables locaux et des organisations internationales.

Plus tôt, le Programme alimentaire mondial a déclaré qu'un demi-million de personnes dans la bande de Gaza sont confrontées à des niveaux catastrophiques de faim.