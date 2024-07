Israël : la résistance islamique d'Irak cible une centrale électrique à Césarée

Selon IRNA, citant les médias des groupes de résistance irakienne, une centrale électrique à Césarée, située dans les territoires palestiniens occupés, a été visée par une attaque de drone.

Ce n’est pas la première fois que cette centrale est la cible d’une attaque de drone de la Résistance islamique irakienne.

Mardi soir, la Résistance islamique irakienne a également attaqué une cible sensible et importante à Umm al-Rasharash (port Eilat) avec un drone en soutien aux peuples de Palestine et de Gaza et en réponse aux crimes du régime sioniste.

Ce groupe de résistance irakienne avait précédemment averti lors d'opérations passées que si le régime sioniste poursuivait ses attaques sur la bande de Gaza, il intensifierait ses opérations contre Israël.