L'aggravation de la famine menace la vie de milliers d'enfants, de patients et de civils à Gaza

Des centaines de milliers de tonnes d'aide et de fournitures médicales sont entassées de l'autre côté des points de passage de la bande de Gaza et ne sont pas autorisées à entrer ; un crime historique et légal qui indique l'étendue de la décadence morale qui fait que des files d'attente de différents pays s'alignent aux côtés de l'agression israélienne et participent à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, a regretté le Bureau dans un communiqué publié mercredi.

La déclaration souligne que "la communauté internationale est confrontée à une responsabilité historique critique et à un carrefour, et qu'elle est tenue de mettre fin à la politique de famine et à la question de l'aggravation de la famine dans les gouvernorats de la bande de Gaza, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du crime de génocide commis par l'occupation israélienne et les États-Unis contre les civils, les enfants, les femmes, les malades et les affamés, pour le dixième mois consécutif".

Le Bureau des médias de Gaza a souligné que l'escalade de la politique de famine contre le peuple palestinien à l'intérieur de la bande de Gaza "aura un impact catastrophique sur la réalité et la région entière, d'autant plus qu'elle est en contradiction avec toutes les lois, chartes et traités internationaux qui interdisent et criminalisent l'utilisation de la politique de famine comme arme de guerre et comme crime contre l'humanité".