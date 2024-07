L'arrêt de l’agression contre Gaza est le seul moyen d'arrêter la guerre sur le front nord, affirme Hassan Nasrallah

Dans son discours prononcé mercredi lors de la cérémonie de commémoration du commandant martyr Mohammad Nimah Nasser (Abu Nimah), Sayyed Nasrallah a ajouté : «L'arrêt de la guerre à Gaza est le seul moyen d'arrêter la guerre sur le front nord. Nous avons occupé une grande partie des forces ennemies et les avons tenues à l'écart de la bataille de Gaza, et nous avons confirmé que le nord est lié à Gaza, notant que l'occupation cache ses blessures dans le nord d'Israël et que ce front continue d'atteindre son objectif».

Le secrétaire général du Hezbollah a réaffirmé « notre engagement dans la bataille du déluge d'Al-Aqsa a été décisif dès le premier jour, et dans notre bataille avec le Front libanais». Il a ajouté : « Nous nous sommes engagés dans la bataille du déluge d'Al-Aqsa et nous nous sommes fixé des objectifs. Ce qui nous importe dans cette bataille, c'est ce que vit l'ennemi et ce qu'il reconnaît, car c'est contre lui que nous nous battons. Nous voulions que ce front draine les capacités de l'ennemi et c'est ce qui a été réalisé jusqu'à présent».

Le secrétaire général du Hezbollah a expliqué : "Nous avons pu occuper une grande partie des capacités et des forces de l'ennemi et les empêcher de résoudre la bataille de Gaza, et nous avons insisté sur le fait que le nord est lié à Gaza, et que pour que le nord se calme, la guerre à Gaza doit cesser".

En ce qui concerne les élections présidentielles iraniennes, Nasrallah a une nouvelle fois félicité le peuple et la direction de la République islamique et le leader de l'imam Khamenei pour la tenue de l'élection présidentielle iranienne à deux tours et les débats qui l'ont accompagnée entre les candidats, puis l'élection du président Masoud Bazeshkian.

Nasrallaha a remercié le président élu iranien pour son message, y compris en particulier une position politique selon laquelle la République islamique, dans les fondements de sa pensée, telle qu'établie par l'imam Khomeiny et poursuivie avec l'imam Khamenei, soutient la victoire des opprimés, de la Palestine et de la résistance est l'un de ses fondements.

Ailleurs dans ses remarques, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a encore une fois rendu hommage au général martyr iranien Ghassem Soleimani et a une nouvelle fois évoqué et apprécié des efforts contre les terroristes de Daech.