Gaza : bombardement des écoles de Khan Younés avec des munitions américaines

Selon l’IRNA depuis Al Jazeera, citant le reportage de CNN, plus de 30 personnes ont été tués en martyr et des dizaines d’autres ont été blessées dans le bombardement d'écoles où étaient hébergés des réfugiés palestiniens mardi.

La chaîne CNN avait précédemment visionné les vidéos liées au bombardement d'une école du camp de Nusirat, au centre de la bande de Gaza, et avait rapporté que cette attaque avait également été menée avec des munitions fabriquées aux États-Unis. Plus de 40 Palestiniens ont été tués dans ce nouveau crime.

Mardi, le régime sioniste avait commis un autre crime en attaquant l'école al-Awda dans la ville d'Absan, à l'est de Khan Younés, au sud de la bande de Gaza assiégée. Les informations indiquent que plus de 30 personnes ont été tuées lors de l’attaque. Un nombre de déplacés palestiniens avaient été hébergés dans cette école.

Plus de 9 mois se sont écoulés depuis le début de l'agression du régime sioniste dans la bande de Gaza, et le régime d’apartheid sans atteindre ses objectifs déclarés, n'a rien fait que de massacres, de destructions, de crimes de guerre, de violations des lois internationales, de bombardements d'organisations humanitaires et d'imposition de la faim et de la famine dans cette région, sous son blocus depuis 2007, et chaque jour qui passe, il s’enfonce plus dans ses crises internes et externes.