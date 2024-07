Soigner la blessure de longue date de la Palestine et la résoudre est notre problème à tous (Président élu iranien)

« Les plans séparés et isolés pour le développement des pays de la région ne connaîtront pas de succès sérieux si nous ne parvenons pas à la cohésion dans la région et si nous ne coopérons pas pour un avenir radieux et pour une exploitation appropriée des bénédictions données par Dieu et de ce poids géopolitique exceptionnelle dont dispose la région, et si nous ne fournissons pas les bases d’une croissance et d’un développement global dans la région », peut-on lire dans la note du Président élu émis ce jeudi 11 juillet.

Faisant référence à la question palestinienne, il a ajouté : « Soigner la blessure de longue date de l'occupation de la Palestine et la résoudre est notre problème à tous. La République islamique d'Iran, respectant la résistance légendaire de la nation palestinienne et celle de la bande de Gaza contre la guerre barbare du régime sioniste, et estime que pour instaurer la paix et la stabilité dans la région, il est nécessaire de respecter et reconnaître les droits du peuple palestinien à une résistance totale, à se libérer de l'Occupation et à garantir ses droits naturels et évidents, en particulier à l'indépendance et à l'autodétermination. On croit qu’il faut aider cette nation pour mettre fin à l’occupation, à la discrimination raciale, aux massacres et au terrorisme d’État du régime d’occupation sioniste. »

« Les armes nucléaires du régime sioniste constituent une menace pour la région ainsi que pour la paix et la sécurité internationales, et les pays de la région et du monde devraient prendre des mesures en faveur d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive », a-t-il précisé toujours dans sa note.