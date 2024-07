L'accent mis par Massoud Pezeshkian sur le soutien global de la RII au peuple palestinien et à la libération de Qods

Grâce au nom de Dieu clément et miséricordieux

Cher M. Ismail Haniyeh,

Honorable Chef du Bureau Politique du Mouvement de Résistance Islamique Palestinien,Hamas,

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu

Je vous remercie sincèrement pour votre cordial message de félicitations à l'occasion de mon élection à la présidence de la République islamique d'Iran.

Fidèle aux nobles principes et objectifs de la Révolution islamique et aux idéaux de l'Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) et aux directives du Guide suprême (Que Dieu le protège), je considère qu'il est de mon devoir humain et islamique de soutenir la nation palestinienne et ses luttes contre l'occupation et l'apartheid du régime sioniste, et je continuerai à soutenir la nation palestinienne opprimée jusqu'à la réalisation de toutes ses aspirations et de tous ses droits et jusqu'à la libération de la noble Qods.

Je suis convaincu que grâce à la résistance historique de la nation endurante palestinienne et du peuple de Gaza, opprimé et puissant, et à la lutte héroïque des combattants de la Résistance palestinienne dans la guerre actuelle, la victoire divine sera accordée à la chère Palestine.

Je demande à Dieu Tout-Puissant la santé pour vous et l'honneur et la liberté pour le peuple palestinien, et la victoire et l’aide d’Allah pour les héros de la Résistance et la miséricorde divine pour les précieux martyrs de Palestine.

Massoud Pezeshkian