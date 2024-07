L’IRNA est un média important et influent (Directeur de CNS)

Téhéran (IRNA)- Lors d'une rencontre avec une délégation de médias iraniens, le directeur de l'agence de presse chinoise CNS a exprimé sa satisfaction quant à l'activité du bureau de l'IRNA en Chine et a déclaré : "L'IRNA est un média important et influent ; nous espérons que les relations entre l'agence de presse de la République islamique et China News se développeront».

Selon le correspondant d'IRNA en Chine, la délégation des médias iraniens, en voyage dans la province chinoise de Qinghai, a visité différentes sections de l'agence de presse China News Service. Après la visite, qui a eu lieu dans la ville de Xining, capitale de la province de Qinghai, la délégation des médias iraniens a rencontré le directeur de l'agence et son personnel pour discuter et échanger des idées. Les représentants des médias iraniens ont également présenté leurs points de vue séparément lors de cette réunion. L'expert qui accompagnait la délégation des médias iraniens du Centre de diplomatie publique du ministère des affaires étrangères a remercié les autorités de Qinghai pour leur hospitalité et a déclaré : "Ce voyage a été spécial pour nous, car la semaine dernière, nous avons voyagé dans une culture authentique et vu de nombreuses attractions". Il a affirmé que les médias des deux pays devraient renforcer leur coopération et a déclaré : "Jusqu'à présent, notre connaissance mutuelle s'est faite par le biais d'intermédiaires, et ce processus est en train d'être corrigé.