Le message de remerciement de l'épouse du président martyr iranien à ses homologues dans différents pays

Suite et grâce à la mort en martyr d’infatigable et courageux président Raissi , divers groupes de personnes se sont activés et sont désormais prêts à étendre les communications et les activités à l’échelle régionale et mondiale, et Je crois nécessaire d'annoncer que les motivations et les capacités publiques activées après cet incident douloureux peuvent contribuer au progrès et au renforcement des conditions au bénéfice des peuples et des intérêts nationaux des pays motivés et amis.

On sait tous qu’à quel point le renforcement de la diplomatie publique et l'ouverture de la voie aux jeunes passionnés et aux personnes cultivées et instruits, aux experts, aux innovateurs et aux citoyens peuvent être efficaces pour garantir les intérêts nationaux dans les pays, la sécurité et le progrès stables pour tous, en particulier pour les femmes actives des pays ayant des relations avec l’Iran.

En fin de compte, l'épouse du martyr Raissi, l'ancien président de la République islamique d'Iran, a exprimé son espoir que Dieu l’Omniscient et le Tout Puissant accordera une miséricorde sans fin et des bénédictions éternelles à tous ceux qui tentent d'établir la paix et la justice et améliorer les fondations de la famille et créer un monde plein d'amour.