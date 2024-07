La France confrontée à des réactions négatives après l'arrestation d'un politologue pro-palestinien

François Burgat, politologue de renom, a été arrêté pour apologie du terrorisme à la suite d'un message pro-palestinien.

L'arrestation en France du politologue pro-palestinien François Burgat a suscité une vive controverse dans le pays.

M. Burgat, éminente personnalité connue pour sa défense de la bande de Gaza, a été placé en détention pour apologie du terrorisme, selon son avocat mardi.

M. Burgat, âgé de 76 ans, a été libéré le même jour, son avocat qualifiant cette arrestation de "scandaleuse".

M'jid El Guerrab, ancien membre du Parlement français, a déclaré que les gens devraient se mobiliser et dénoncer cette garde à vue "inacceptable" et ce "harcèlement".

Le philosophe Joël Roman, ancien rédacteur en chef de la revue Esprit, a qualifié d'"insensée" l'idée de placer Burgat en garde à vue. "Je le connais un peu, et en aucun cas François Burgat ne peut être soupçonné d'apologie du terrorisme", a-t-il déclaré.

Vincent Geisser, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique de Paris, a qualifié cette arrestation de "honteuse", estimant qu'il s'agissait d'une "chasse aux sorcières".

Citant les 40 années passées par M. Burgat au service de la République française, M. Geisser a appelé tous ses collègues à exprimer leur "solidarité individuelle ou collective".

M. Burgat a ouvertement exprimé son soutien à Gaza et a déclaré, dans un message publié sur X au début de l'année, qu'il avait "infiniment plus de respect et d'estime pour les dirigeants du Hamas que pour les dirigeants d'Israël".

Il a également critiqué la position de la France à l'égard du Hamas, la qualifiant de capitulation face à la politique américaine et israélienne.