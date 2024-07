Attaques insensées de l’Occupation israélienne sur Gaza : pas de nourriture ni d'eau

Réagissant aux évolutions ultra critiques, Yahya al-Sarraj, le maire de Gaza, a déclaré : « Les occupants ciblent délibérément les infrastructures vitales de Gaza pour rendre la ville inhabitable. »

Il a ajouté : « Les occupants ciblent Tal Al-Hawa depuis 9 mois. La zone industrielle abrite des personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans ces complexes. »

«Les occupants ciblent les sources d'eau, les arbres, les mosquées, les écoles et l'ensemble des infrastructures », déplore le maire de Gaza avant d’ajouter que 35 % des infrastructures et des maisons d'habitation à Al-Shajaieh ont été complètement détruites.

Le maire de Gaza a souligné : « En raison de la destruction totale des infrastructures, nous ne pouvons pas transférer l'eau vers les zones où sont installés les déplacés. »

Et d’ajouter : « Nous avons besoin de carburant et d'équipement lourd et il faut qu'il y ait de l'électricité. »

Le maire de Gaza a souligné qu’environ 100 000 tonnes d'ordures ont été accumulées dans toute la ville de Gaza et les maladies infectieuses sont endémiques. »