Président du Parlement de la RII : tout changement de frontière dans le voisinage de l'Iran est notre ligne rouge

Rubin Rubinian, vice-président du Parlement arménien, a rencontré et s'est entretenu avec le président du Conseil islamique, Mohammad Baqer Qalibaf, en marge de la réunion des chefs de parlements des BRICS.

Ghalibaf, tout en remerciant le pays arménien pour avoir exprimé sa sympathie à l'Iran pour le martyre du président Raïssi, a déclaré : Lors de la récente visite du président arménien en Iran et de la récente rencontre avec le Guide suprême, le développement de la communication et de la coopération entre les deux pays a été souligné.

Il a poursuivi : « Notre politique définitive au sein des 13e et 14e gouvernements et des 11e et 12 e Parlements est d'élargir les relations avec nos voisins. Notre ligne rouge est tout changement de frontière dans le voisinage de l'Iran et nous l'avons souligné à plusieurs reprises. »

« Nos relations économiques avec l'Arménie sont appropriées et nous devons nous diriger vers son développement », a-t-il conclu.