La Hamas a nié l’assassinant de Muhammad al-Deif

Abu Zuhri a ajouté : "Tous les martyrs sont des civils, et ce qui se passe est une dangereuse escalade de la guerre d'anéantissement à la lumière du soutien américain et du silence mondial...". "Il s'agit d'un message concret de la part de l'occupation qui montre qu'elle n'est pas intéressée par un quelconque accord.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que plus de 71 Palestiniens sont tombés en martyrs et que plus de 289 ont été blessés lorsque les forces d'occupation israéliennes ont pris pour cible les tentes des personnes déplacées à Mawasi, à Khan Younis, soulignant que les travaux se poursuivent pour récupérer les corps des martyrs et évacuer les blessés.