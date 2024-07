L'Iran inflige 79 coups aux éléments terroristes en 45 jours

Le ministère iranien du renseignement, dans un rapport publié samedi, a fait état de ses réalisations notables au cours des derniers mois et a annoncé que dans 79 affrontements directs, les forces de sécurité iraniennes et les agents intelligents avaient porté des coups sévères aux éléments terroristes.

Le rapport ajoute que des dizaines de terroristes et ceux qui leur fournissaient des armes avaient été arrêtés, 560 fusils d'assaut, 41895 balles et 9 bombes ayant été confisqués.

En plus, le ministère des renseignements a déclaré que ses forces avaient capturé Abdullah Quetta et l'avaient ramené en Iran, le décrivant comme l'un des principaux éléments qui ont planifié et guidé l'attentat terroriste mortel de Kerman au début du mois de janvier.