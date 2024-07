Les sionistes ne reconnaissent aucune ligne rouge morale (Porte-parole)

Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, a noté samedi que les tirs de roquettes sur les camps de réfugiés dans la région d'Al-Mawasi et les zones occidentales de Khan Yunis dans le sud de la bande de Gaza, bien qu'ils aient été déclarés lieux sûrs, sont le dernier crime en date dans la série de crimes commis par le régime sioniste.

Ces crimes se déroulent dans le silence mortel des assemblées internationales, à l'ombre de l'aide militaire évidente du régime américain, grâce à la coopération de certains gouvernements européens qui adoptent un comportement fourbe et trompeur, et au milieu de l'insouciance et de l'incapacité à utiliser les capacités irremplaçables des pays islamiques.

Les sionistes ont une fois de plus montré brutalement que pour compenser les défaites subies sur le champ de bataille avec le Front de résistance, ils ne reconnaissent aucune ligne rouge humaine et morale envers les résidents sans défense de la bande de Gaza, mais ils doivent savoir qu'en insistant sur la poursuite de cette voie, ils ne feront qu'accroître la haine mondiale du régime d'apartheid sioniste et accélérer leur destruction, il n'y aura pas d'autre résultat pour eux.