Attentat à l’AMIA : Téhéran condamne les affirmations de responsables argentins sur l'implication de ressortissants iraniens

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a condamné les déclarations non documentées du ministre de la Justice et la déclaration du bureau présidentiel argentin concernant l'accusation et la revendication de l'implication des citoyens de la République islamique d'Iran dans l'explosion du bâtiment de l'AMIA.

Nasser Kanaani a rejeté samedi les allégations infondées et sans fondement formulées contre l'Iran par certains responsables argentins au sujet de l'attentat à la bombe perpétré contre le centre juif AMIA à Buenos Aires en 1994. Le 11 avril, la plus haute cour pénale d'Argentine a accusé l'Iran d'être responsable de l'attentat à la bombe contre l'AMIA et a déclaré qu'il avait été perpétré par le mouvement de résistance libanais, le Hezbollah. Le tribunal a affirmé que l'attentat avait été perpétré en réponse à la dénonciation par l'Argentine d'un accord de coopération nucléaire avec l'Iran.