Les pays des BRICS contrecarrent les mensonges des médias occidentaux (Kanani)

Kanani a indiqué que les participants à la réunion des porte-parole des ministres des affaires étrangères des BRICS à Moscou avaient discuté du rôle des médias dans le renforcement de la position internationale des BRICS, de l'établissement d'une plateforme d'information commune, de la coordination des positions des pays membres, de la promotion des principes du groupement et de la préparation du prochain sommet des BRICS, qui se tiendra à Kazan en octobre 2024.

Au cours de la réunion, ils ont échangé des points de vue sur les stratégies pour faire face aux fausses informations et à la falsification des faits par les soi-disant médias grand public des régimes occidentaux dans le cercle d'information contre les pays libres et indépendants, a-t-il ajouté.

Les participants ont également discuté de l'intérêt de l'intelligence artificielle et du cyberespace en tant que nouvelle capacité pour renforcer la coopération avec les médias et les activités de diplomatie publique.

Selon Kanani, la prochaine réunion des porte-parole des ministères des Affaires étrangères des BRICS sera un sommet à Kazan, en Russie, en octobre 2024, ajoutant qu'il a été convenu que les BRICS et les porte-parole des ministères des Affaires étrangères des pays membres des BRICS définiront un mécanisme commun pour l'échange d'informations dans les médias et les plateformes de l'espace virtuel.

En marge de la réunion, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a déclaré qu'il était possible d'avoir de bonnes discussions bilatérales sur le renforcement de la coopération médiatique et culturelle avec les porte-parole des pays participants, notamment le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et d'autres membres participants.