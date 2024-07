L'Ansarullah du Yémen demande que des poursuites soient engagées contre les autorités israéliennes

"La série de crimes et la persistance des massacres et des déplacements de population sont le résultat d'un ordre direct des États-Unis et de l'inaction du monde et de la soi-disant communauté internationale", a déclaré le bureau politique d'Ansarallah dans un communiqué publié samedi.

Le communiqué ajoute que ce qui aggrave la tragédie, c'est que la poursuite de l'agression barbare sioniste s'accompagne d'un effondrement complet du système de santé dans la bande de Gaza, soulignant que "les fausses affirmations de l'ennemi sioniste sur le ciblage des figures de proue de la résistance palestinienne ne peuvent masquer la laideur de ses crimes".

La déclaration réaffirme la solidarité d'Ansarallah et du peuple yéménite avec le peuple palestinien et sa résistance, ainsi que son droit légitime à l'autodéfense par tous les moyens disponibles.

Le Bureau politique d'Ansarallah a réitéré l'appel à la mise en œuvre de toutes les méthodes pour demander des comptes aux dirigeants de l'entité sioniste et les poursuivre en tant que criminels de guerre, exhortant les peuples libres du monde à faire preuve de plus de solidarité, à exprimer leur indignation et à faire part des doléances du peuple palestinien à Gaza.