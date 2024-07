Trump blessé lors d’un meeting en Pennsylvanie

L'auteur de la tentative d'assassinat contre Donald Trump, survenue samedi 13 juillet dans la soirée, est un homme de 20 ans, a déclaré le FBI dans un communiqué.

Il est originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie (Etats-Unis). L'ex-président américain Donald Trump a été blessé à l'oreille dans cet attentat par balle au cours d'un meeting à Butler (Pennsylvanie).

Selon France info, le tireur et un spectateur sont morts, a annoncé le Secret Service, chargé de la protection des présidents et ex-présidents. Deux autres personnes ont été grièvement blessées. Le candidat républicain a été évacué et "est en sécurité", a ajouté le Secret service.

Le tireur, mort, a été identifié par le FBI : il s'agit de Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans et originaire de Pennsylvanie. Il était enregistré comme électeur républicain, selon le registre d'inscription sur les listes électorales.