La première horloge atomique d'Iran bientôt dévoilée

Téhéran (IRNA) - Après plus de trois ans de recherche et développement, des chercheurs de l'Institut de recherche sur les lasers et le plasma de l'Université Shahid Beheshti annoncent le prochain dévoilement de la première horloge atomique en Iran.

Selon le rapport du département des sciences de l'IRNA publié dimanche, conformément au projet scientifique de la fabrication de l’horloge atomique du pays, élaboré avec le soutien du Comité iranien d'optique et de photonique de l'université Shahid Beheshti, des cellules à vapeur atomiques chaudes à diverses utilisations ont été conçu, et en étudiant la physique des horloges atomiques, le signal initial et original de l'horloge atomique ont été enregistrés dans cette université iranienne.