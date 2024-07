L'attaque contre Trump rouvre un chapitre glaçant de la politique américaine, rapporte CNN

Selon CNN, le fait de prendre pour cible un ancien président lors d'un rassemblement de campagne quelques jours avant qu'il n'accepte l'investiture républicaine est, par définition, une attaque contre la démocratie et le droit de chaque Américain de choisir ses dirigeants.

Le candidat présomptif du GOP était sur scène, avec ses partisans comme d'habitude derrière lui dans des gradins, brandissant des affiches et portant leur costume MAGA, lorsque des coups de feu ont retenti. Il a tressailli, puis s'est saisi le côté du visage et a disparu derrière son podium alors que les gens commençaient à crier et que la nature surréaliste de ce qui se passait commençait à apparaître.

Bien que M. Trump ne soit pas actuellement le président des États-Unis, sa blessure souligne la menace qui a toujours plané sur la Maison Blanche et les candidats à la présidence, poursuit l'article.

Selon le rapport, Joe Biden est aujourd'hui le 46e président des États-Unis, et quatre présidents avant lui ont été tués, le dernier étant John F. Kennedy, qui a été assassiné en 1963. Aujourd'hui, l'assassinat de Trump, 61 ans après, a brisé l'impression que l'expertise des services secrets américains avait permis d'enrayer cette situation dans une large mesure.

Du point de vue de l'auteur, cela pourrait même avoir des implications pour la campagne de Biden, qui était en chute libre après sa piètre performance lors du débat.

Il reste à voir si le choc des événements de samedi, qui auraient pu être bien pires, peut contribuer à freiner la culture politique toxique dans laquelle Trump joue un rôle important.

D'autre part, des appels sont lancés pour que des enquêtes soient menées sur la manière dont un tireur a pu prendre Trump dans sa ligne de mire, dans le cadre d'une défaillance totale de la sécurité qui aura des répercussions sur tous les événements présidentiels et de campagne à venir.