Les mesures unilatérales des États-Unis ont perturbé la paix et la sécurité internationales (Téhéran)

Le Porte-parole de la diplomatie iranienne a dénoncé dimanche l'action unilatérale et politique du Congrès américain visant à inscrire le nom de Cuba sur la liste des pays dits soutenant le terrorisme.

Selon le diplomate iranien, cette action du Congrès américain est une violation des principes du droit international et de la Charte des Nations unies, y compris les principes d'égalité souveraine et d'immunité des gouvernements et l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures des États.

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a ajouté que les approches unilatérales de certains pays, sous la houlette de l'administration américaine, en adoptant des hérésies et en créant de telles listes unilatérales sont le résultat d'orientations politiques utilitaires et arrogantes.

Il a souligné que ces mesures unilatérales sont en totale contradiction avec les normes internationales reconnues et que leur répétition sape les fondements de la paix et de la sécurité régionales et internationales.

La République islamique d'Iran, qui est l'une des victimes de cette politique erronée de l'administration américaine, exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple cubains, et soutient fermement les efforts du gouvernement cubain pour faire face à cette pratique illégale des États-Unis et demander des comptes à Washington, a conclu Kanani.