Hamas : l'escalade des crimes israéliens ne fera que renforcer la détermination de notre peuple à l'affronter

Dans un communiqué de presse, le Hamas a déclaré que l'attaque du véhicule "est une réponse naturelle à la guerre brutale d'extermination, aux massacres odieux commis contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza, et aux campagnes de terreur, de répression et de terrorisme en Cisjordanie et à Jérusalem occupées".

Le Hamas a rendu hommage à l'auteur de l'opération de Ramleh, le martyr Muhammad Shihab, et a appelé la jeunesse révolutionnaire de Cisjordanie et de Jérusalem "à poursuivre sur la voie de la victoire pour notre peuple et notre sang, à répondre à l'appel de la terre et des lieux saints, et à continuer à poursuivre cet ennemi fasciste et ses colons criminels, jusqu'à ce que l'agression criminelle soit brisée".

Elle a souligné que l'escalade des crimes de l'occupation contre des civils non armés, le ciblage des camps de réfugiés et des quartiers résidentiels de Gaza, et les violations continues en Cisjordanie et à Jérusalem, ainsi que contre les prisonniers dans les prisons, "ne feront que renforcer la détermination de notre peuple à faire face, et notre détermination à intensifier les opérations contre l'occupation partout sur notre terre occupée".

Des sources hébraïques ont rapporté que 4 soldats israéliens ont été blessés avec des blessures diverses, y compris un état critique et grave, après une attaque de véhicule et une fusillade près de Ramla à la jonction "Nir Tzvi", dimanche après-midi, tandis que l'auteur de l'opération, un résident de Kafr Aqab dans la région de Jérusalem, a été martyrisé.

Les médias ont indiqué que l'auteur de l'opération de Nir Tzvi est tombé en martyr, un jeune homme, Mohammed Shehab, 27 ans, originaire de Kafr Aqab à Jérusalem Est.