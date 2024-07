Conseil de coopération du golfe Persique : la communauté internationale doit tenir Tel Aviv pour responsable de ses crimes

Jassem Mohammad Al-Badawi, secrétaire général du Conseil de coopération du golfe Persique, a annoncé dans un communiqué : « Nous condamnons fermement l'attaque israélienne de samedi dans la zone d'al-Mawasi, située au sud de Gaza, qui a causé de lourdes pertes parmi les civils palestiniens.



Le secrétaire général du Conseil de coopération du golfe Persique a ajouté : Cette attaque a démontré une fois de plus le crime organisé et continu des sionistes contre nos frères palestiniens.



Il a déclaré que l'armée du régime sioniste n'adhère à aucune loi, traité ou accord, et a souligné : Par conséquent, la communauté internationale doit remplir son devoir et rendre Tel Aviv responsable des crimes qu'elle commet.