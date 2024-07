L'économie israélienne s'effondre : Il est temps qu'un nouveau cabinet prenne ses fonctions (Liberman)

Téhéran- IRNA- L'ancien ministre de la Guerre de l’entité sioniste a une fois de plus critiqué le bilan du cabinet de ce régime d’Occupation et a souligné la nécessité de le dissoudre : « Il est temps pour former un autre cabinet et de remettre Israël sur la bonne voie », a-t-il insisté.

Selon un rapport du lundi 15 juillet de l’IRNA, citant la chaîne panarabe Al Jazeera, Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beitnou, a déclaré que l'armée sioniste vit un cauchemar. A cela s’ajoute une économie israélienne qui s’effondre. La même situation pour la diplomatie israélienne, sans oublier le Nord qui brûle, a-t-il déclaré en allusion à la frontière avec le Liban où est installée le mouvement de la Résistance libanais Hezbollah.

Critiquant l’action du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son cabinet extrémiste pendant la guerre à Gaza, une guerre qui est toujours en cours et qui est arrivée à son neuvième mois, il a déclaré : « Le gouvernement illégitime (de Netanyahu) continue comme si de rien n'est arrivé. »

S’agissant des négociations indirectes entre le régime sioniste et le Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas), Lieberman a également ajouté que les pourparlers pour la libération des prisonniers sionistes aux mains du Hamas dans la bande de Gaza devraient se dérouler loin des caméras et à huis clos.

L’ancien ministre de la Guerre du régime sioniste a conclu par dire qu’il est temps qu’un autre gouvernement mette Israël sur la bonne voie pour restaurer sa dissuasion.