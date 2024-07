Le soutien de l'Iran au peuple palestinien opprimé découle de nos enseignements islamiques (Pezeshkian)

Lors d'une conversation téléphonique avec le président élu iranien, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique palestinien Hamas, a une nouvelle fois félicité Pezeshkian pour avoir gagné la confiance du peuple iranien, déclarant que les élections avaient montré la force du peuple iranien et du système de la République islamique.

Haniyeh a poursuivi en appréciant la réponse de Pezeshkian à sa lettre de félicitations, notant que cette réponse reflétait les positions islamiques authentiques envers le peuple palestinien et la résistance, soulignant que cette réponse montrait la politique future du président iranien élu en poursuivant les positions de la République islamique d'Iran envers la cause de la Palestine et la libération de Jérusalem et de la mosquée d'Al-Aqsa.

Haniyeh a ensuite expliqué les derniers développements à Gaza, notant que le régime sioniste et ses partisans ont commis les crimes et les massacres les plus importants et les plus horribles au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis le début du déluge d'Al-Aqsa, décrivant cette opération comme l'une des plus grandes batailles du peuple palestinien pour libérer sa terre.

Se référant au massacre commis par le régime sioniste dans la région de Khan Younis à Gaza samedi, Haniyeh a déclaré que chaque fois que les sionistes commettent de tels crimes, ils les justifient en disant qu'ils cherchent à assassiner les hauts dirigeants du Hamas, mais ces affirmations sont destinées à tromper l'opinion publique et sont complètement fausses.

Il est clair que Netanyahou ne cherche pas seulement un accord pour mettre fin à la guerre, mais aussi pour en élargir la portée.

À son tour, lors de la conversation téléphonique, Pezeshkian a condamné le dernier crime de l'entité sioniste et a présenté ses condoléances aux Palestiniens, affirmant que la commission de tels crimes montre la détermination de l'entité sioniste à poursuivre ses crimes et à tuer des Palestiniens innocents et sans défense à Gaza afin d'écraser l'esprit de résistance palestinien, ce qui, bien sûr, ne réussira pas, grâce à Dieu.

Le président élu iranien a remercié le chef du politburo du Hamas pour ses félicitations, décrivant le soutien de l'Iran au peuple palestinien opprimé comme découlant des enseignements islamiques, humanitaires et moraux et des directives de l'imam Khomeiny et du leader de la révolution islamique.

Le président iranien a poursuivi en expliquant que son gouvernement ferait de la question de la Palestine la question centrale du monde islamique.

Il s'efforcera de mettre fin à la guerre contre Gaza et au massacre du peuple palestinien sans défense, avec la coopération et le soutien d'autres pays musulmans et voisins, en utilisant tous les moyens politiques et diplomatiques.

Le président élu iranien a déclaré que dans la prochaine étape, son gouvernement s'efforcera sérieusement de mettre fin à l'occupation à long terme de la terre palestinienne, ajoutant que l'avenir de Gaza devrait être décidé par le peuple palestinien et dans le cadre de l'accord palestino-palestinien, ajoutant que sans tenir compte de ce fait, tout autre plan et initiative sera voué à l'échec.