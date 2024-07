La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les sites d'occupation israéliens

La Résistance islamique (Hezbollah) au Liban a annoncé lundi qu'elle avait pris pour cible plusieurs positions militaires de l'armée de l'entité sioniste dans le nord de la Palestine occupée.

Dans des déclarations faites aujourd'hui, la Résistance islamique au Liban (Hezbollah) a indiqué qu'en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à la résistance vaillante et honorable, les moudjahidines de la résistance ont ciblé lundi 15-07-2024 un rassemblement de soldats de l'ennemi israélien à proximité de la caserne de Branit avec des armes à roquettes et l'ont touché directement.

La Résistance islamique au Liban a également indiqué qu'à 10 heures du matin, le lundi 15 juillet 2024, ses moudjahidine ont visé le matériel d'espionnage du site d'al-Rahib avec des missiles guidés et l'ont touché directement, ce qui a entraîné sa destruction.

En outre, la Résistance islamique au Liban a pris pour cible les équipements d'espionnage du site radar de l'armée israélienne dans les fermes de Chebaa occupées au Liban.

La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations qualitatives contre les positions de l'occupant israélien le long de la frontière libano-palestinienne occupée, infligeant de lourdes pertes à ses forces et à son matériel.