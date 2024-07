Gaza : l’Iran appelle à des efforts plus efficaces pour mettre fin aux attaques de l’Occupation israélienne

Le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri, en marge de son déplacement à New York pour assister à la réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine et le multilatéralisme, a rencontré lundi soir, 15 juillet, heure locale, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, au siège des Nations Unies à New York. Les deux hommes ont discuté d’importantes questions régionales et internationales.

Toujours lors de la réunion, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies a apprécié le « rôle constructif » de l'Iran dans la région, notamment pour le rétablissement de la stabilité et de la sécurité dans la région à travers l’expansion productive des relations avec les pays voisins et régionaux.

A cette occasion le ministre des Affaires étrangères par intérim a apprécié les derniers développements en Palestine et dans la bande de Gaza ainsi que les crimes perpétrés par le régime sioniste.

Le plus haut diplomate iranien par intérim a appelé à des efforts plus efficaces pour mettre fin aux attaques contre les Palestiniens de la bande de Gaza et aux crimes du régime d’Occupation sioniste en cours dans le cadre d’une guerre génocidaire menée contre la population opprimée gazaouie.