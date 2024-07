La cérémonie d'Achoura de l'Imam Hussein est l’occasion de démasquer la nature terroriste du régime occupant et de ses soutiens (Téhéran)

A l'occasion du jour de deuil d'Achoura dédié au « Seigneur des Martyrs », le très vénéré Imam Hussein, petit-fils du Grand Prophète et troisième Imam (P), le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran (RII), Nasser Kanaani, a adressé sur les réseaux sociaux ses condoléances, à tous les musulmans du monde, chiites et d’esprit libre et a écrit : « Imam Hossein (béni soit-il) est le porte-drapeau de l'orientation vers Dieu. Il est le porte-étendard des plus hautes vertus morales et humaines, de l'anti-tyrannie pour ne pas se soumettre à la triomphe et la domination de l'Arrogance et des démons du monde. »

« En ce jour d'Achoura de l’Imam Hussein (P), soyons le promoteur de la culture d'Achoura et l'écho du cri de Hussein (Paix et salut de Dieu sur lui) et de ses braves compagnons, sources de fierté, pour rejeter et dénoncer des Yézidis (les tyrans) de l'époque. Soyons le partisan des opprimés dont des femmes et enfants palestiniens, et mettons au grand jour la nature perverse et terroriste d'Israël et ses partisans criminels », a-t-il déclaré toujours dans son message.

« Nous sommes la nation de l'Imam Hossein », a-t-il conclu.