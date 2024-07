L’armée yéménite poursuivra et intensifiera ses opérations jusqu'à la fin de l'agression contre Gaza

Lors de la cérémonie de commémoration du dixième jour de Muharram et de l'anniversaire de l'Achoura, M. Al-Houthi a déclaré : « Avec la permission, la victoire et le soutien de Dieu, Dieu brisera la puissance de ses agents, brisera leur fierté et leur arrogance, et détruira leurs capacités aux mains de ses serviteurs moudjahidines dans la victoire des griefs du peuple palestinien, des griefs de notre peuple et des griefs des peuples de notre nation qui souffrent toujours des complots des ennemis qu'ils mettent en œuvre au service de l'Amérique et d'Israël ».

Quels que soient les défis et les complots américains et de ses agents, ils ne soumettront pas notre peuple, qui est attaché à la foi, qui rejette l'oppression, qui appartient à la culture du Coran, a ajouté le responsable yéménite.

M. Al-Houthi a consacré une large place dans son discours à la cause palestinienne et à ce que le peuple palestinien souffre de la guerre génocidaire sioniste dans la bande de Gaza, décrivant ce qui s'y passe comme le grand grief du peuple palestinien opprimé, qui bénéficie d'un soutien international, ce qui a aidé les sionistes à commettre quotidiennement des crimes génocidaires à Gaza, avec des bombes américaines, la famine, et en ciblant les hôpitaux et les services médicaux.

Il a souligné que ce qui se passe en Palestine, en particulier à Gaza, est la cause des problèmes et de la tragédie à la surface du globe, estimant qu'il est honteux que ce grief se produise dans un environnement islamique et arabe paresseux, et que certains d'entre eux conspirent et collaborent avec l'agression sioniste sur Gaza.

Al-Houthi a appelé la nation islamique à agir sérieusement pour soutenir le peuple palestinien, car la bataille de Gaza est une bataille entre le bien et le mal, l'oppresseur et l'opprimé, et c'est un critère important qui révèle clairement la réalité de la nation.

Il a souligné que l'une des leçons les plus importantes à tirer de ces événements est que la Oumma doit être consciente de ses affaires après avoir découvert le mauvais du bon, car le mauvais joue un rôle destructeur et agit en faveur des ennemis, et en conséquence de cette distinction, il faut faire attention et se garder de se tenir dans le faux, appelant la Oumma à se tenir dans la bonne direction, en adhérant à la vérité et à la position de la foi.