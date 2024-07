Israël vaincu face à la Résistance (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Bagheri Kani dans une interview exclusive accordée à News Week, s’est référé au haut niveau de la compétition lors de la récente élection présidentielle chez les candidats, ce qui indique « le dynamise de la diplomatie iranienne ».

Bagheri a précisé que l'Iran se félicitait de la reprise des négociations avec les États-Unis afin de rétablir l'engagement mutuel dans l'accord nucléaire, mais le pays a également l'intention de renforcer nos relations avec la Chine, la Russie et les pays voisins.

Ailleurs dans ses remarques, le haut diplomate iranien a ajouté que les sionistes devraient se retirer immédiatement de tous les territoires palestiniens occupés à Gaza, sans aucune condition, et «nous devons également créer un mécanisme pour la reconstruction de Gaza afin que les personnes vivant dans ces zones puissent retrouver une vie normale dans les plus brefs délais. Si les Américains sont sincères au sujet de la médiation, ils n'ont pas besoin de faire une grande affaire, il suffit d'arrêter la livraison d'armes mortelles à Israël ».

En réponse à une question sur les opérations de l'axe de la résistance contre Israël dans la guerre de Gaza et sur la possibilité d'étendre la guerre, il a déclaré : « La résistance à laquelle nous assistons aujourd'hui en Asie occidentale et au Moyen-Orient est une réalité indéniable. Aujourd'hui, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis d'Amérique, que ce soit par le biais de courants politiques ou médiatiques, font de leur mieux pour montrer la résistance dans notre région comme un élément subordonné et tentent également de dissimuler l'identité indépendante des mouvements de résistance dans notre région.

«Mardi, nous participerons donc à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et nous mettrons l'accent sur cette question et sur la fonction du multilatéralisme, et nous ferons de notre mieux pour promouvoir et stabiliser le multilatéralisme au niveau mondial. Mercredi, le Conseil de sécurité tiendra une réunion sur la Palestine. Aujourd'hui, la Palestine est un lieu d'exposition où l'humanité s'est éteinte et où les droits de l'homme sont violés au niveau mondial».

«Je pense que cette question peut être abordée par le biais de procédures juridiques, de moyens politiques ou de mécanismes multilatéraux, y compris les Nations unies, afin d'empêcher les sionistes de commettre des atrocités et un génocide à Gaza. Et si cela n'est pas possible par le biais de ces mécanismes, il est nécessaire que le Conseil de sécurité des Nations unies empêche ce régime sioniste de commettre des génocides, des atrocités et des meurtres, même s'il est nécessaire de recourir à la force».

Il incombe à tous les pays et États responsables du monde, y compris les mécanismes des Nations unies, de déployer des efforts sérieux et efficaces pour aider la population innocente et sans défense de Gaza, afin qu'elle puisse avoir accès à ses besoins fondamentaux, notamment la nourriture, les médicaments, les produits pharmaceutiques et le carburant. Nous devons également veiller à ce que des efforts sérieux soient déployés pour mettre fin aux atrocités et aux massacres perpétrés par les sionistes, et ce de manière inconditionnelle, totale et permanente.

Les sionistes doivent évacuer inconditionnellement, rapidement et sans délai tous les territoires palestiniens occupés de Gaza. Nous devons également mettre en place un mécanisme de reconstruction de Gaza afin que les habitants de ces régions du monde puissent retrouver une vie normale dans les plus brefs délais. Nous ferons de notre mieux pour atteindre ces objectifs lorsque nous participerons à la session de mercredi du Conseil de sécurité des Nations unies, a expliqué le diplomate iranien.