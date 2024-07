La politique étrangère du nouveau gouvernement iranien repose sur le renforcement du multilatéralisme (ministre des A.E. par intérim)

S’exprimant mardi lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à l'unilatéralisme, le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, a fait la lumière sur la politique étrangère de la nouvelle administration iranienne sous la direction du président élu Masoud Pezeshkian.

Bagheri a souligné la nouvelle approche et la politique étrangère du président élu de la République islamique d'Iran, qui se concentre sur le renforcement du multilatéralisme conformément aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international.

M. Pezeshkian, le président élu, a récemment exposé sa principale stratégie de politique étrangère, qui vise à ouvrir de nouveaux horizons et à favoriser des relations amicales avec d'autres nations sur la base du dialogue, de la coopération, de l'égalité et du respect mutuel. Cette stratégie accorde une importance particulière aux pays voisins et à la région au sens large, ainsi qu'au maintien de relations constructives avec d'autres États, a précisé Bagheri kani.

La République islamique d'Iran se félicite des initiatives visant à promouvoir davantage le respect du droit international. Le multilatéralisme est essentiel à cet égard. Nous pensons que c'est le seul moyen d'établir un environnement sûr, juste et inclusif où toutes les nations peuvent jouir d'une paix durable et prospérer, a mis l’accent le ministre iranien par intérim.

Les mesures coercitives unilatérales sous la forme de sanctions extraterritoriales continuent d'être une manifestation brutale et inhumaine de l'unilatéralisme radical. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui renforcent ces sanctions doivent être tenus responsables des souffrances indicibles, de la mort et de la destruction qu'ils ont causées aux nations visées, y compris à mon propre peuple, a souligné le diplomate iranien depuis la tribune du Conseil de sécurité des Nations unies.