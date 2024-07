Le Liban sera définitivement un enfer sans retour pour le régime israélien, a mis en garde Bagheri

Ali Bagheri, ministre iranien par intérim des Affaires étrangères, a déclaré, mardi soir, après avoir rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à New York : « L'Iran et la Russie sont deux pays voisins ayant des relations diverses et nombreuses. Nous devons donc toujours discuter, interagir et nous consulter tant sur les questions bilatérales que sur les questions d'intérêt pour les deux pays aux niveaux régional et international. »

« Lors de cette réunion, nous avons d'abord passé en revue les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, puis avons discuté des sujets d'intérêt des deux pays au niveau régional et des questions internationales importantes, en particulier des moyens de mettre fin au génocide et aux crimes des sionistes à Gaza le plus rapidement possible et sans condition » a-t-il ajouté.

En réponse à une question sur les tensions entre Israël et le Hezbollah, Bagheri a indiqué : « Il a été pratiquement prouvé que plus les sionistes sèment les tensions dans la région et commettent davantage de crimes, plus ils s’exposent à des menaces et à des risques graves. »

Et de poursuivre : « Le régime israélien ne peut pas compenser les échecs de Gaza en étendant la guerre à d’autres régions de la région, mais s’enfonce dans le bourbier de problèmes bien plus graves. »

« Le Liban sera définitivement un enfer sans retour pour le régime israélien » a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne.