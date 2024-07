Tentative d'assassinat de Trump: les accusations sur une prétendue implication de l'Iran sont sans fondement et biaisée (représentation de l'Iran à l'ONU)

La représentation de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à New York a déclaré mardi 16 juillet, heure locale, en réponse aux allégations sur un prétendu rôle de l'Iran dans l'assassinat de Trump : « Ces accusations sont sans fondement et biaisées politiqument. Du point de vue de la République islamique d’Iran, Trump est un criminel qui doit être jugé et puni devant un tribunal pour avoir ordonné l’assassinat du général martyr Qassem Soleimani ; Mais l'Iran a choisi la voie .légale pour sa traduction en justice