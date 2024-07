Des écolos français dénoncent le “projet écocidaire” de canal Seine-Nord Europe

Selon le site d’info local « Oise Hebdo », une journée d’action a été organisée samedi 13 juillet sur les bords de l’Oise à Compiègne, par les défenseurs français d’environnement pour rejeter le projet de construction d’un grand canal au nord de ce pays.



Le canal Seine-Nord Europe doit relier Compiègne dans l’Oise à Aubencheul-au-Bac dans le Pas-de-Calais. Soit 107 kilomètres. Pour cela, il est nécessaire, par endroit, de déplacer l’Oise sur 4km de son cours.

Ce projet datant des années 1980-1990 devrait être livré en 2037 par la société du Canal Seine-Nord Europe. Le budget avoisine les 7 milliards d’euros.

En plus d’un budget important, le projet présente un impact environnemental conséquent, estiment les militants. Le futur canal nécessite un déplacement des populations d’animaux, en raison du terrassement de plus de 78 millions de mètres carrés.

La société du canal prévoit une perte constante d’eau, avec de possibles fuites, mais aussi à cause de l’évaporation.



Ce rassemblement a été organisé par le collectif Mega Canal Non Merci, qui lutte contre le projet du canal Seine-Nord Europe. Ce canal doit accueillir des bateaux de commerce de grand gabarit (classe européenne type “5B”).

Pour Jean-Luc Richard, militant anti-canal, c’est une aberration écologique et financière. «Il y a toujours un écart phénoménal entre le budget prévisionnel et la réalité, dit-il. Et avec ces 7 milliards, on aurait pu faire autre chose pour la collectivité.»



«Il faut défendre la ressource en eau, qui est une ressource collective» défend Charlotte, militante du collectif Mega Canal Non Merci. Une grande quantité de béton est nécessaire pour le projet ainsi que de l’argile. Ce qui se traduirait par une «grande emprunte carbone», que dénoncent fortement les militants. Ils prônent la préservation du vivant pour les générations futures.

Pour défendre cette même cause de la préservation de la ressource en eau, plusieurs collectifs étaient présents. Le collectif Mega Canal Non Merci était donc soutenu par le collectif soissonnais Stop Rockwool mais aussi par le parti politique Révolution écologique pour le vivant.

Les militants envisagent un nouveau rassemblement à la rentrée. Ils demandent des dons pour soutenir le mouvement sont également possibles sur Mega Canal Non Merci.

Ce canal permet pourtant la connexion fluviale entre la France et la Belgique.