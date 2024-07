Au moins 38 794 Palestiniens tués à Gaza depuis le 7 octobre

Outre les victimes, dont la plupart sont des enfants et des femmes, la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste avec le soutien absolu des États-Unis à Gaza a entraîné la disparition de plus de 10 000 personnes, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a tué des dizaines d'enfants.

Selon un rapport de presse du ministère palestinien à Gaza aujourd'hui, l'occupation israélienne a commis deux massacres contre des familles dans la bande de Gaza, qui ont fait 81 martyrs et 198 blessés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures.

Israël poursuit sa guerre contre Gaza, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pour y mettre fin immédiatement, et les ordres de la Cour internationale de justice pour mettre fin à l'invasion de Rafah (sud), et pour prendre des mesures pour empêcher le génocide, et pour améliorer la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.