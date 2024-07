Le ministre du pétrole révèle les détails de l'accord Iran-Russie sur le transfert de gaz

Javad Oji a déclaré mercredi que la production totale de gaz doux dans les 23 raffineries du pays est actuellement d'environ 850 millions de mètres cubes, et avec la mise en œuvre de cet accord, 300 millions de mètres cubes de gaz entreront quotidiennement dans le pays en provenance de Russie.

Il a expliqué que la Russie financerait elle-même ce projet et qu'elle dispose de la technologie nécessaire pour construire des gazoducs sur le fond marin.

Il a poursuivi que la construction d'une ligne de transport de gaz du nord au sud à travers la République islamique d'Iran était un événement très important qui n'avait pas de précédent dans l'histoire de l'Iran et qui entraînerait des échanges financiers de l'ordre de 10 à 12 milliards de dollars par an.

Le ministre du pétrole a déclaré que la fourniture de gaz russe à la République islamique ferait de l'Iran le centre d'approvisionnement en gaz de la région et conduirait à une augmentation significative des relations commerciales et de la sécurité économique et politique du pays.