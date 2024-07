Le prince héritier saoudien félicite M. Pezeshkian pour son élection à la présidence de l’Iran

Selon la même source, cela s'est produit lors d'un appel téléphonique entre le prince héritier saoudien et le président élu iranien, au cours duquel bin Salman a exprimé sa satisfaction quant au renforcement des relations entre Riyad et Téhéran dans divers domaines, et a mis l'accent sur la poursuite du renforcement de ces liens.

L'agence de presse saoudienne a également indiqué que les parties saoudienne et iranienne appréciaient les progrès réalisés dans les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans divers domaines.