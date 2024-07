L'Iran poursuivra avec sérieux le renforcement des liens avec le Qatar (président élu)

Masoud Pezeshkian, lors d'un appel téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ibn Hamad Al Thani, mercredi soir, a remercié l'émir du Qatar pour le message de félicitations qu'il lui a adressé à l'occasion de sa victoire aux élections iraniennes et a souligné la détermination de son futur gouvernement à développer les relations avec le pays voisin.

« La coopération entre l'Iran et le Qatar présente de nombreux avantages mutuels pour les deux parties, et la voie du renforcement des liens sera suivie avec sérieux », a-t-il ajouté.

Se référant aux points de vue communs et aux positions proches de Téhéran et de Doha, le président élu iranien a ajouté : « Nous pensons tous deux que la négociation et la responsabilité sont les seuls moyens efficaces d'étendre la coopération afin de renforcer la stabilité et le progrès dans la région ».

Pezeshkian a également salué les positions sages et de principe adoptées par le gouvernement qatari pour soutenir les droits de la nation palestinienne opprimée.

« Les relations entre l'Iran et le Qatar sont historiques, solides et toujours en progression, et j'espère que nous pourrons poursuivre et accélérer les progrès de la coopération bilatérale par le biais de la coopération », a déclaré l'émir.

Le cheikh Tamim ibn Hamad Al Thani a également déclaré que les propos tenus précédemment par le président iranien élu étaient porteurs d'un message d'amour et de paix pour tous les pays de la région, exprimant l'espoir qu'« en approfondissant la coopération bilatérale, nous prendrons des mesures efficaces pour résoudre les problèmes dans la région et dans le monde, notamment en aidant le peuple opprimé de Palestine ».