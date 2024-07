L'Iran condamne les bombardements sionistes près d'une école du Caire à Gaza

Kanani a souligné mercredi, que le silence et l'inaction des gouvernements et des forums internationaux face à un tel degré de cruauté, de brutalité et de crimes sionistes contre l'humanité étaient en fait une indication qu'ils permettent à ces bouchers de poursuivre leurs crimes génocidaires à Gaza.

Ceux qui prétendent faussement défendre les droits de l'homme et qui exportent des armes vers Israël sont des partenaires et des alliés des criminels sionistes par excellence, qui commettent des massacres génocidaires contre le peuple palestinien, a regretté le diplomate iranien.