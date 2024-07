Pezeshkian souligne la poursuite des efforts visant à renforcer la coopération entre l'Iran et la Malaisie

Lors d'un appel téléphonique entre le président iranien élu et le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, mercredi après-midi, Masoud Pezeshkian a déclaré que la République islamique d'Iran souhaitait une coopération multilatérale avec la Malaisie dans le cadre d'alliances et de blocs régionaux et internationaux, tels que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le Mouvement des non-alignés et l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dans l'espoir de s'appuyer sur ces énergies distinctes pour prendre des mesures importantes et influentes en vue de la réalisation des intérêts des deux pays.

Le président élu a également salué les positions fermes prises par le gouvernement malaisien pour condamner les pratiques brutales de l'entité sioniste contre le peuple opprimé et sans défense de Gaza, ainsi que la guerre génocidaire qu'elle mène dans cette région.

La coopération entre la République islamique d'Iran et la Malaisie dans les enceintes internationales contribuera sans aucun doute à rétablir les droits du peuple palestinien opprimé, a ajouté Pezeshkian.

Quant à lui, le Premier ministre malaisien a félicité M. Pezeshkian pour sa victoire à l'élection présidentielle et pour avoir gagné la confiance du peuple iranien, rappelant les « relations ethniques, amicales et fraternelles » entre l'Iran et la Malaisie et le renforcement de ces liens sous le règne du président martyr, l'ayatollah Raïssi.

Les deux pays disposent d'un potentiel considérable dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de l'éducation et du tourisme, et la Malaisie est prête à saisir ces opportunités pour le bénéfice des deux peuples, a souligné le premier ministre malaisien.