L'accent mis par Bagheri sur la poursuite judiciaire des auteurs de l'assassinat du G.Soleimani par les mécanismes internationaux

Ali Bagheri ministre iranien des Affaires étrangères par intérim s’exprimant à l’occasion d’un entretien avec CNN a souligné que la République islamique d’Iran recourrait à tous les mécanismes juridiques nationales et internationales disponibles pour traduire en justice les personnes impliquées dans l’assassinat du plus haut commandant antiterroriste iranien.

Ali Bagheri Kani a tenu ces propos, mercredi 17 juillet, dans un entretien avec Farid Zakaria, journaliste de CNN à New York, où il s'était rendu pour participer à deux sessions du Conseil de sécurité des Nations unies.

« Nous avons agi de cette manière et nous continuerons de le faire… C'est notre droit. La partie américaine a clairement annoncé qu'ils avaient assassiné le commandant militaire suprême de l'Iran. Il est naturel que nous nous occupions de l’affaire et que ceux qui sont impliqués et accusés dans ce dossier, soient jugés par un tribunal compétent et punis selon le verdict du tribunal », a-t-il soutenu.