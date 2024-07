Gaza : le ministre iranien des A.E. appelle le Conseil de sécurité à contraindre Israël à cesser la guerre

Ali Bagheri, ministre par intérim des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a tenu ces déclarations le mercredi 17 juillet, heure locale, lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur "la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne".

Il a appelé à cette occasion d’agir pour mettre en œuvre un cessez-le-feu permanent dans la bande assiégée de Gaza et à autoriser la réouverture complète et inconditionnelle de tous les postes frontaliers pour l'acheminement rapide et sans entrave de l'aide humanitaire.



Toujours lors de son intervention, Bagheri a souligné : « Le Conseil de sécurité devrait également obliger le régime israélien à retirer immédiatement, complètement et sans condition ses forces militaires et de sécurité de Gaza, afin de lever le blocus de Gaza, de mettre fin au déplacement forcé des personnes et de mettre un terme aux actions illégales de la bande de Gaza. Il faut qu’Israël procède à un règlement et verser immédiatement et intégralement une compensation pour tous les dommages causés aux personnes, aux infrastructures, aux lieux d'habitation et autres dans la bande de Gaza et dans d’autres territoires palestiniens, afin que les conditions d'une reconstruction rapide de l’enclave palestinienne soient réunies. »



« Ce régime devrait également se retirer de toutes les terres occupées de Palestine, de Syrie et du Liban et s'abstenir de toute attaque militaire contre le Liban ou d'autres pays de la région. En outre, la communauté et les institutions internationales compétentes devraient fournir les bases nécessaires au jugement et au châtiment de tous les commandants, auteurs et partisans des crimes israéliens contre les habitants de la bande de Gaza et d'autres territoires palestiniens.