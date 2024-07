Le représentant palestinien à l’ONU qualifie de « génocide le plus documenté de l'histoire » les crimes israéliens

Riyad Mansour intervenant à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Moyen-Orient a déclaré : « Ce qui s’est passé et qui est toujours en cours dans la bande assiégée de Gaza a été enregistré comme le génocide le plus documenté de l'histoire. Quand le monde condamnera-t-il ces crimes et cessera-t-il de tolérer leur répétition ? »



« Pourquoi les lois et normes internationales continuent d’être violées par Israël, alors qu’aucune mesure n’est prise pour prévenir et arrêter le régime sioniste », s’interroge le diplomate palestinien à l’adresse du Conseil de sécurité



« A quoi sert une loi qui n'est pas appliquée ? Depuis 9 mois, Israël a bombardé des maisons, des hôpitaux, des écoles, y compris des abris de l'ONU, et maintenant des gens sous des tentes comme al-Mawasi, que signifient ces lois ? » s’interroge encore le représentant palestinien à l’ONU.